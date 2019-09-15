Бузова снова заговорила о верности без брака

Бузова высказалась, что верность нужно хранить и вне брака

Ольга Бузова снова заговорила о верности. В первый раз ее взволновала эта тема полмесяца назад, когда телеведущая снималась и отдыхала на Бали . Ни с того, ни с сего скандальная звезда сделала пост в Instagram о том, что такое настоящая верность в отношениях мужчины и женщины. И вот опубликовано новое откровение от скандальной певицы.

«Люди обязаны друг другу некой верностью, что ли, — даже если не женаты. В каком-то смысле, доверие должно заходить еще глубже именно потому, что оно не освящено законом…» — написала Ольга.

После этих мыслей она спросила своих подписчиков, как они относятся к отношениям без брака: нужен ли штамп в паспорте, чтобы любовь была настоящей?