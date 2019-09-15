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Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ 

Teleprogramma.pro + ещё 1 25 минут назад
Богомолов напал на журналистов НТВ
Фото: РИА Новости
Жених самой громкой свадьбы 2019 года Константин Богомолов за день до бракосочетания отметился потасовкой. В коридоре Останкино 44-летний режиссер набросился на журналистов НТВ, которые пристали к нему с неудобными вопросами.
Корреспонденты телеканала задали мужчине вопрос: сможет ли он финансово потянуть запросы светской львицы Ксении Собчак
«Вы плохо пахните, отойдите», — сказал Богомолов представителям прессы, а потом пообещал разбить им камеру, если они не выполнят его требование.
В итоге, назойливые журналисты все-таки вывели театрального деятеля из себя. Он бросился на оператора и сказ отнимать у него съемочную аппаратуру. Видео об этом происшествии показали в передаче «Звезды сошлись» на НТВ. Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак — Максим Виторган — тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов. Выходку режиссера объяснили тем, что он просто не привык к такому количеству внимания к своей персоне.
Напомним, свадьба Собчак и Богомолова прошла в пятницу, 13 сентября. Молодые устроили из торжества эпатажное шоу. В частности, в ЗАГС они приехали на катафалке.
Одиночество в мегаполисе
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , НТВ
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