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Татьяна Навка выложила видео, где она целует мужа 

Рамблер 20 минут назад
Навка показала поцелуй с мужем
Фото: РИА Новости
Короткий веселый ролик со свадебного торжества Навка выложила в своем инстаграме.
Ресторан, множество гостей, оркестр исполняет песню Муслима Магомаева «Свадьба».
Татьяна с удовольствием подпевает, ее супруг, Дмитрий Песков, более сдержан, но видно, что у него тоже отличное настроение. В завершение сюжета Татьяна звонко чмокает мужа в щеку.
Эта запись — со свадьбы друзей пары, а перед этим Песков и Навка гуляли на бракосочетании Собчак и Богомолова.
«Какое же прекрасное событие — свадьба!» — написала Татьяна в микроблоге.
Больше никакой информации она подписчикам не сообщила, поэтому неудивительно, что многие перепутали события, и решили, что запись сделана на торжестве Ксении и Константина.
В адрес самих героев видеоролика фолловеры написали много добрых слов:
«Танюша, поздравляю! Вы очень красивая и гармоничная пара!», «Вы самая лучшая пара на этом мероприятии».
Одиночество в мегаполисе
Комментарии
Шоу-бизнес , Муслим Магомаев , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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