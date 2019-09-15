Навка показала поцелуй с мужем

Татьяна Навка выложила видео, где она целует мужа

Короткий веселый ролик со свадебного торжества Навка выложила в своем инстаграме.

Татьяна с удовольствием подпевает, ее супруг, Дмитрий Песков , более сдержан, но видно, что у него тоже отличное настроение. В завершение сюжета Татьяна звонко чмокает мужа в щеку.

Эта запись — со свадьбы друзей пары, а перед этим Песков и Навка гуляли на бракосочетании Собчак и Богомолова.

«Какое же прекрасное событие — свадьба!» — написала Татьяна в микроблоге.

Больше никакой информации она подписчикам не сообщила, поэтому неудивительно, что многие перепутали события, и решили, что запись сделана на торжестве Ксении и Константина.

В адрес самих героев видеоролика фолловеры написали много добрых слов: