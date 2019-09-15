Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа предположительная стоимость лечения Заворотнюк 

Рамблер 30 минут назад
Люди с тревогой следят за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. К сожалению, они пока неутешительны. А семья и официальные представители звезды отказываются комментировать ситуацию.
Скорее всего, актриса находится в одной из самых лучших частных клиник Москвы. Здесь не отказывают в приеме пациентам в любых стадиях тяжких заболеваний, пишет «Комсомольская правда».
Клиника оснащена самым современным оборудованием, также используются новейшие методики лечения.
А самое главное, что сейчас крайне важно для Анастасии, здесь на самом высоком уровне оказывают паллиативную помощь.
Но стоимость услуг медиков высокая, такие лечение и уход не все могут себе позволить. Одно суточное пребывание в реанимационной палате стоит не менее 1000 евро в сутки, дополнительно оплачиваются анализы и обследования.
Предположительно, пребывание актрисы в клинике уже составляет не менее 20 000 евро.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»8
Захарова посоветовала США извиниться
Захарова посоветовала США извиниться18
«Выглядит жалко»: Соловьев высмеял Бориса Джонсона
«Выглядит жалко»: Соловьев высмеял Бориса Джонсона15
В доме гинеколога нашли тысячи эмбрионов
В доме гинеколога нашли тысячи эмбрионов6
Российский олигарх поспорил с Путиным
Российский олигарх поспорил с Путиным181
Видео
Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»
00:47
Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
00:20
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Армия Войска
Заворотнюк впала в глубокую кому
02:15
Заворотнюк впала в глубокую кому
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение