Названа предположительная стоимость лечения Заворотнюк

Люди с тревогой следят за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк . К сожалению, они пока неутешительны. А семья и официальные представители звезды отказываются комментировать ситуацию.

Скорее всего, актриса находится в одной из самых лучших частных клиник Москвы . Здесь не отказывают в приеме пациентам в любых стадиях тяжких заболеваний, пишет «Комсомольская правда».

Клиника оснащена самым современным оборудованием, также используются новейшие методики лечения.

А самое главное, что сейчас крайне важно для Анастасии, здесь на самом высоком уровне оказывают паллиативную помощь.

Но стоимость услуг медиков высокая, такие лечение и уход не все могут себе позволить. Одно суточное пребывание в реанимационной палате стоит не менее 1000 евро в сутки, дополнительно оплачиваются анализы и обследования.

Предположительно, пребывание актрисы в клинике уже составляет не менее 20 000 евро.