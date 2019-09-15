«Родители снова вместе»: Степан Джигарханян

Союз с Виталиной закончился скандальным расставанием, затем у Армена Борисовича пошатнулось здоровье.

И вот свершилось то, чего поклонники и родственники артиста ждали не один год.

«Действительно, мама решила вернуться в Россию и быть с отцом. Я очень рад, что родители снова вместе. Вижу, что им действительно хорошо друг с другом. Со своей стороны я тоже скорректировал свои планы, стараюсь чаще бывать в Москве, больше времени проводить с родителями!» — приводит слова Степана Джигарханяна Novostink.net.

Кажется, вновь обрел смысл жизни и знаменитый актер.

«Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе! Я ощущаю себя счастливым человеком! Счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается — это самое высокое счастье. Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается — каждый», — сказал Армен Борисович.

Поклонники очень рады воссоединению семьи.

«Чудо! Свершилось, наконец!», «Татьяна Сергеевна всегда вызывала у меня восхищение своей красотой, мудростью и терпением! И я очень, очень рада, что они теперь вместе! Наверное, надо было что то пережить, чтобы понять, что этот человек самый главный и родной в твоей жизни, который не предаст», — засыпали они радостными комментариями страничку группы Джигарханяна в Фейсбуке.