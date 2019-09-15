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«Родители снова вместе»: Степан Джигарханян 

Рамблер 18 минут назад
«Родители снова вместе»: Степан Джигарханян
Фото: РИА Новости
Татьяна Власова, вторая жена Армена Джигарханяна, вернулась в Россию из Америки, чтобы быть рядом с бывшим мужем. Их брак длился с1967 года по 2015 год, когда Виталина Романовская-Цымбалюк очаровала уже немолодого мэтра.
Союз с Виталиной закончился скандальным расставанием, затем у Армена Борисовича пошатнулось здоровье.
И вот свершилось то, чего поклонники и родственники артиста ждали не один год.
«Действительно, мама решила вернуться в Россию и быть с отцом. Я очень рад, что родители снова вместе. Вижу, что им действительно хорошо друг с другом. Со своей стороны я тоже скорректировал свои планы, стараюсь чаще бывать в Москве, больше времени проводить с родителями!» — приводит слова Степана Джигарханяна Novostink.net.
Кажется, вновь обрел смысл жизни и знаменитый актер.
«Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе! Я ощущаю себя счастливым человеком! Счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается — это самое высокое счастье. Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается — каждый», — сказал Армен Борисович.
Поклонники очень рады воссоединению семьи.
«Чудо! Свершилось, наконец!», «Татьяна Сергеевна всегда вызывала у меня восхищение своей красотой, мудростью и терпением! И я очень, очень рада, что они теперь вместе! Наверное, надо было что то пережить, чтобы понять, что этот человек самый главный и родной в твоей жизни, который не предаст», — засыпали они радостными комментариями страничку группы Джигарханяна в Фейсбуке.
Одиночество в мегаполисе
Комментарии1
Шоу-бизнес , Степан Джигарханян , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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