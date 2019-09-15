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«Мне запрещено»: состояние Заворотнюк засекретили 

Рамблер 18 минут назад
-Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запретили давать комментарии о состоянии ее здоровья. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов.
Таим образом, официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы по-прежнему нет. Это привело к тому, что в интернете многие начали сомневаться в правдивости трагической истории с Заворотнюк. Представители, родственники и медики актрисы молчат о состоянии ее здоровья. Наставник и педагог Заворотнюк Авангард Леонтьев заявил, что обзвонил всех ее знакомых, однако никто из них не знал о болезни звезды.
По данным СМИ, состояние актрисы крайне тяжелое. Она впала в кому, у нее отек мозга и многочисленные осложнения, вызванные последней стадией рака головного мозга.
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин , Анастасия Заворотнюк
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