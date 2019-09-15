«Мне запрещено»: состояние Заворотнюк засекретили

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Христов.

Таим образом, официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы по-прежнему нет. Это привело к тому, что в интернете многие начали сомневаться в правдивости трагической истории с Заворотнюк. Представители, родственники и медики актрисы молчат о состоянии ее здоровья. Наставник и педагог Заворотнюк Авангард Леонтьев заявил, что обзвонил всех ее знакомых, однако никто из них не знал о болезни звезды.

По данным СМИ, состояние актрисы крайне тяжелое. Она впала в кому, у нее отек мозга и многочисленные осложнения, вызванные последней стадией рака головного мозга.