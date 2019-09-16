У Натальи Рудовой украли номер телефона

Не прошло и суток с тех пор, как Наталья Рудова пожаловалась на то, что она подвергается преследованиям со стороны психически нездоровых мужчин, в ее дом постучалась новая беда. На этот раз актриса пожаловалась, что кто-то украл ее личный номер телефона.

По словам Рудовой, злоумышленник обратился в офис компании, в которой зарегистрирован ее номер, и выкупил его. При этом, как она заявила, у этого человека даже не было ее паспортных данных — только цифры.

«Этот мошенник неоднократно взламывал знаменитостей и чуть не взломал меня, 2-й раз! На этот раз просто СДЕЛАВ ДАБЛ МОЕЙ СИМКАРТЫ», — написала взволнованная актриса на своей странице в Instagram. Сама же Рудова, по ее словам, в этот момент была на Ибице.

В видео, которым Наталья сопроводила пост, она объяснила, что человек, завладевший ее номером, отправил несколько сообщений ее знакомым от ее имени. Актриса попросила всех друзей не отвечать на сообщения и заблокировать номер.

На пост Рудовой отреагировали другие знаменитости. Так, Егор Крид признался, что столкнулся с той же проблемой несколько лет назад.

«Да, я понял уже, и названиваю узнать что случилось, а ты не берешь трубку. Пишут в вайбер», — написал актер Кирилл Сафонов.