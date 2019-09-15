Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»

Телеведущая выставила в своем инстаграме видео, в котором показала уставленные пакетами со свадебными подарками комнаты.

Собчак назвала эту гору презентов «вакханалией подарков».

Ранее Собчак и Богомолов разослали приглашенным на свадьбу виш-лист — список желаемого. Молодожены проявили завидную практичность и, видимо, в основном получили то, что хотели.

«Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого», — приводит цитату из приглашения «Комсомольская правда».

Уровень шутки приглашенные, скорее всего, оценили по-разному, но вот подарки молодая пара действительно получила отменные.

На видео видны фирменные пакеты дорогих магазинов.

Как сообщают СМИ, среди свадебных даров — элитное постельное белье стоимостью в 40 тысяч рублей, полотенца по 10 тысяч рублей и много другого фирменного домашнего текстиля.

Также гости принесли в подарок серебряные столовые приборы, дорогую посуду и прочие вещи для обустройства семейного гнездышка.