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Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков» 

Рамблер 41 минуту назад
Телеведущая выставила в своем инстаграме видео, в котором показала уставленные пакетами со свадебными подарками комнаты.
Собчак назвала эту гору презентов «вакханалией подарков».
Ранее Собчак и Богомолов разослали приглашенным на свадьбу виш-лист — список желаемого. Молодожены проявили завидную практичность и, видимо, в основном получили то, что хотели.
«Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого», — приводит цитату из приглашения «Комсомольская правда».
Уровень шутки приглашенные, скорее всего, оценили по-разному, но вот подарки молодая пара действительно получила отменные.
На видео видны фирменные пакеты дорогих магазинов.
Как сообщают СМИ, среди свадебных даров — элитное постельное белье стоимостью в 40 тысяч рублей, полотенца по 10 тысяч рублей и много другого фирменного домашнего текстиля.
Также гости принесли в подарок серебряные столовые приборы, дорогую посуду и прочие вещи для обустройства семейного гнездышка.
Комментарии36
Шоу-бизнес , Видео , Комсомольская правда
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