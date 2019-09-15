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Собчак похвасталась подарками со свадьбы 

Москва24 50 минут назад
Ксения Собчак похвасталась огромным количеством подарков со свадьбы. Телеведущая опубликовала видео в своем Instagram.
кадр видео
На ролике видно огромное количество подарочных коробок и букетов с цветами. Собчак назвала это "вакханалией подарков" и всех поблагодарила.
На Собчак написали в прокуратуру
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Пара приехала на регистрацию брака в столичный Грибоедовский ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, сверху его украшали два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт.
Затем они обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. После этого в Музее Москвы прошли торжества с участием трехсот гостей.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под хит Филиппа Киркорова. Певец спел песню "Снег". Сам он объяснил, что выбрал эту песню неслучайно — это любимая композиция Собчак. Кроме того, по словам Киркорова, пара познакомилась именно под эту песню.
На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду, Владимира Познера, Николая Баскова и других звездных гостей. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратили на праздник 16 миллионов рублей.
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Комментарии8
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Николай Басков , Константин Богомолов , Владимир Познер , Ксения Собчак , Рената Литвинова , Сергей Шнуров , Константин Эрнст , Федор Бондарчук , Генпрокуратура РФ , Первый канал
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