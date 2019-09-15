Собчак похвасталась подарками со свадьбы

Ксения Собчак похвасталась огромным количеством подарков со свадьбы. Телеведущая опубликовала видео в своем Instagram

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На ролике видно огромное количество подарочных коробок и букетов с цветами. Собчак назвала это "вакханалией подарков" и всех поблагодарила.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Пара приехала на регистрацию брака в столичный Грибоедовский ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, сверху его украшали два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт.

Затем они обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. После этого в Музее Москвы прошли торжества с участием трехсот гостей.