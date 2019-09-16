Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца

Свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак прошла 13 сентября. Молодожены удивили тем, что приехали в ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». На свадебном банкете Собчак и Богомолова присутствовало почти 300 гостей.

Во время банкета Ксения Собчак исполнила для мужа танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». При этом телеведущая танцевала в белье и чулках.

«Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — рассказали очевидцы.

При этом, по данным телеканала, до церемонии в ЗАГСе Юрий Богомолов Ольга Ульянова ушли от ответа на вопрос журналистов, одобряют ли выбор сына.

«Если они счастливы, то это здорово. Что может быть лучше?» — отметила Ольга Ульянова.

«Это его выбор», — заявил Юрий Богомолов.