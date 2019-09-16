Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца 

Родители режиссера Константина Богомолова ушли со свадебного банкета после подарка невестки — телеведущей Ксении Собчак, исполнившей для мужа эротический танец. Об этом сообщает НТВ.
Свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак прошла 13 сентября. Молодожены удивили тем, что приехали в ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». На свадебном банкете Собчак и Богомолова присутствовало почти 300 гостей.
Во время банкета Ксения Собчак исполнила для мужа танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». При этом телеведущая танцевала в белье и чулках.
«Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — рассказали очевидцы.
При этом, по данным телеканала, до церемонии в ЗАГСе Юрий Богомолов и Ольга Ульянова ушли от ответа на вопрос журналистов, одобряют ли выбор сына.
«Если они счастливы, то это здорово. Что может быть лучше?» — отметила Ольга Ульянова.
«Это его выбор», — заявил Юрий Богомолов.
По данным Teleprogramma.pro, родители режиссера — известные в Москве кинокритики Юрий Богомолов и Ольга Ульянова. Родная сестра — Ольга Богомолова, старше брата на 4 года, работает критиком, сценаристом и редактором, имеет научную степень кандидата искусствоведения.