Заворотнюк впала в глубокую кому

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк значительно ухудшилось. Медикаментозный сон сменился глубокой комой.

Ранее врачи ввели пациентку в искусственный сон и подключили аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь состояние актрисы не обусловлено лекарствами, сообщает РенТВ . Речь идет о естественной коме — состоянии между жизнью и смертью, которое вызвано нарушением кровообращения в головном мозге и повреждением клеток центральной нервной системы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое. У нее отек мозга и многочисленные осложнения, вызванные опухолью. Вопрос об операции пока не решен, поскольку хирургическое вмешательство в таких обстоятельствах опасно.

Ранее сообщалось, что в больницу к Анастасии накануне вечером приехали ее супруг и мать.