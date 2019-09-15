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Заворотнюк впала в глубокую кому 

Рамблер 11 минут назад
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк значительно ухудшилось. Медикаментозный сон сменился глубокой комой.
Ранее врачи ввели пациентку в искусственный сон и подключили аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь состояние актрисы не обусловлено лекарствами, сообщает РенТВ. Речь идет о естественной коме — состоянии между жизнью и смертью, которое вызвано нарушением кровообращения в головном мозге и повреждением клеток центральной нервной системы. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое. У нее отек мозга и многочисленные осложнения, вызванные опухолью. Вопрос об операции пока не решен, поскольку хирургическое вмешательство в таких обстоятельствах опасно.
Ранее сообщалось, что в больницу к Анастасии накануне вечером приехали ее супруг и мать.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк
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