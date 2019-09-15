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В студии нашли последнюю записанную песню Началовой 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Найдена последняя записанная песня Началовой
Фото: globallookpress.com
16 сентября будет уже полгода, как умерла певица Юлия Началова. Родные, конечно, не могут привыкнуть к страшной потере, потому относятся ко всему так, как-будто Юлия уехала в затяжные гастроли.
И одновременно готовят ряд проектов, посвященных памяти Началовой. Как рассказала кр.ru экс-директор певицы Анна Исаева, близится к завершению большой и громкий телепроект, который точно будет необычным. Подробности шоу Исаева раскрывать не стала.
Кроме того, тетя Юлии Началовой, Антонина Владимирова, уже написала книгу, посвященную Юлии. А в ближайшие месяцы выйдет песня певицы «Останься».
«Это удивительно: записанный хит, о котором никто не знал, нашли на студии уже после похорон. Так что Юлин голос мы еще услышим», — рассказывает Анна Исаева.
Напомним, у Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь Вера. Сейчас, как и тогда, Юлия гастролировала, девочка жила у бабушки и дедушки. Потому территориально для нее ничего не поменялось. Только теперь из ее с мамой дома «переехали» вещи Веры и белый рояль, на котором она занимается.
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Шоу-бизнес , Анна Исаева , Юлия Началова
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