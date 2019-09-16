Песков оценил свадьбу Собчак 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что ему больше всего понравилось на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе Москвы, куда молодожены приехали на катафалке. Затем телеведущая и режиссер обвенчались. На свадебный банкет были приглашены около 300 человек.
Посетивший свадьбу Дмитрий Песков рассказал, что торжество прошло «прекрасно» и «молодожены счастливы».
«Они делали сюрпризы друг другу, и все мы восхищались. Ксения приготовила несколько номеров сама для Константина, и это было эффектно», — пояснил Песков.
В качестве подарка своему мужу Ксения Собчак исполнила эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня».
По информации НТВ, родители Константина Богомолова после танца Ксении Собчак ушли с банкета, не дождавшись торта.