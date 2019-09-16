Песков оценил свадьбу Собчак

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе Москвы, куда молодожены приехали на катафалке. Затем телеведущая и режиссер обвенчались. На свадебный банкет были приглашены около 300 человек.

Посетивший свадьбу Дмитрий Песков рассказал, что торжество прошло «прекрасно» и «молодожены счастливы».

«Они делали сюрпризы друг другу, и все мы восхищались. Ксения приготовила несколько номеров сама для Константина, и это было эффектно», — пояснил Песков.

В качестве подарка своему мужу Ксения Собчак исполнила эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня».