Раскрыты подробности лечения Заворотнюк

СМИ раскрыли подробности лечения Заворотнюк

Врачи диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга примерно полгода назад. Об этом пишет "МК".

Артистка страдала от головных болей и рвоты по утрам, однако списывала эти симптомы на стресс или отравление. Из-за этого она обратилась к онкологам слишком поздно, утверждается в статье.

У Заворотнюк диагностировали глиому — самую распространенную опухоль головного мозга. Ей провели химиолучевую терапию, однако лечение не принесло желаемых результатов. Тогда Заворотнюк обратилась к зарубежным врачам. Однако их методы борьбы с заболеванием тоже не помогли, поэтому актриса решила вернуться в Россию, пишет газета.

В течение всего этого времени опухоль продолжала прогрессировать, а обезболивающие перестали помогать. Заворотнюк обращалась в онкоцентр имени Блохина и НИИ нейрохирургии имени Бурденко, однако врачи сообщили ей, что операция возможна лишь в паллиативных целях.

По информации издания, неделю назад актриса приехала в частную профильную клинику на юге Москвы. Прием гормональных препаратов привел к отекам и лишнему весу. Врачи отметили у пациентки нарушение походки, что свидетельствует об увеличении опухоли. Медики пришли к выводу, что специализированное лечение уже не показано. Поэтому артистку перевели в другую больницу, уступающую в онкологическом профиле.

Сейчас Заворотнюк находится в медикаментозной коме в кругу родственников и под наблюдением врачей.