Помолодевшая Вера Алентова очаровала публику

Довольно долгое время публика обсуждала неудачные эксперименты с пластикой, от которых пострадала внешность известной актрисы.

Предположительно, Алентова некоторое время редко посещала какие-либо мероприятия именно по этой причине, — пишут 7days.

Но, судя по всему, недостатки удалось исправить.

На состоявшемся недавно открытии сезона в Московском драматическом театре имени Пушкина, 77-летняя актриса выглядела великолепно. Вера Валентиновна была просто королевой в своем элегантном черном с белой отделкой костюме необычного покроя и изящных аксессуарах.

Фотографии с торжественного вечера были выложены в инстаграме театра.