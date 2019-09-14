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Помолодевшая Вера Алентова очаровала публику 

Рамблер 41 минуту назад
Помолодевшая Вера Алентова очаровала публику
Фото: РИА Новости
Довольно долгое время публика обсуждала неудачные эксперименты с пластикой, от которых пострадала внешность известной актрисы.
Предположительно, Алентова некоторое время редко посещала какие-либо мероприятия именно по этой причине, — пишут 7days.
Но, судя по всему, недостатки удалось исправить.
На состоявшемся недавно открытии сезона в Московском драматическом театре имени Пушкина, 77-летняя актриса выглядела великолепно. Вера Валентиновна была просто королевой в своем элегантном черном с белой отделкой костюме необычного покроя и изящных аксессуарах.
Фотографии с торжественного вечера были выложены в инстаграме театра.
«Вера Валентиновна словно помолодела», «Верочка, красотка, а какая осанка. Я вас обожаю. Желаю вам много ролей в театре и кино. Желаю, чтобы у вас не было выходных дней. Желаю Вам неиссякаемой энергии. Вы лучшая», «Молодец! Шикарная женщина!», — подписчики восхищены преображением актрисы.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Вера Алентова , журнал "7 Дней"
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