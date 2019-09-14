Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Садальский боится набрать номер Заворотнюк

Станислав Садальский , несмотря на широко распространившуюся в СМИ информацию о крайне тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк , все же не хочет верить в самое плохое.

Он даже выложил на своей страничке Вконтакте скриншот переписки с актрисой, правда, затруднился вспомнить, когда именно это было, — сообщает «Комсомольская правда».

В своем сообщении Анастасия поблагодарила Садальского за поддержку и участие. Но, возможно, что речь шла о чем-то ином, а не о проблемах, связанных с ее болезнью.

А вот на сегодняшнее предложение помочь ответа уже не было. Оно доставлено, но не прочитано…

Актер признался, что не может решиться на звонок подруге.