Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Станислав Садальский, несмотря на широко распространившуюся в СМИ информацию о крайне тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк, все же не хочет верить в самое плохое.
Он даже выложил на своей страничке Вконтакте скриншот переписки с актрисой, правда, затруднился вспомнить, когда именно это было, — сообщает «Комсомольская правда».
В своем сообщении Анастасия поблагодарила Садальского за поддержку и участие. Но, возможно, что речь шла о чем-то ином, а не о проблемах, связанных с ее болезнью.
А вот на сегодняшнее предложение помочь ответа уже не было. Оно доставлено, но не прочитано…
Актер признался, что не может решиться на звонок подруге.