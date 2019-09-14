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Садальский боится набрать номер Заворотнюк 

Рамблер 8 минут назад
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский, несмотря на широко распространившуюся в СМИ информацию о крайне тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк, все же не хочет верить в самое плохое.
Он даже выложил на своей страничке Вконтакте скриншот переписки с актрисой, правда, затруднился вспомнить, когда именно это было, — сообщает «Комсомольская правда».
В своем сообщении Анастасия поблагодарила Садальского за поддержку и участие. Но, возможно, что речь шла о чем-то ином, а не о проблемах, связанных с ее болезнью.
А вот на сегодняшнее предложение помочь ответа уже не было. Оно доставлено, но не прочитано…
Актер признался, что не может решиться на звонок подруге.
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Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Анастасия Заворотнюк , Комсомольская правда
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