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Заворотнюк ввели в кому 

Рамблер 49 минут назад
Заворотнюк ввели в кому
Фото: ТАСС
Медики ввели актрису Анастасию Заворотнюк в состояние медикаментозной комы, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, медики решились на вынужденную меру, поскольку на фоне борьбы с раком мозга у артистки развилось ещё одно заболевание — воспаление лёгких. Врачи уверяют, что с осложнением ослабленный организм актрисы сам справиться не в силах.
Заворотнюк — новая жертва? Как связаны ЭКО и рак
В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк больна раком головного мозга, сегодня — о ее помещении в реанимацию по причине начавшегося отека. По данным прессы, болезнь (та же, что убила Жанну Фриске) была обнаружена у актрисы более года назад, сначала она лечилась в Польше (курсы лучевой и химиотерапии), теперь — в Москве.
Сообщается, что опухоль в мозге Заворотнюк якобы начала метастазировать, ей нужна операция, которую она может не пережить, а решение о ее проведении будет принято в ближайшее время по итогам консилиума.
При этом директор актрисы Станислав Христов продолжает опровергать информацию о госпитализации актрисы. 13 сентября он сообщил журналистам, что получил ответ от Заворотнюк на просьбу прокомментировать её нахождение в больнице. Христов заявил, что артистка прислала ему SMS-сообщение со словами «Бред, отстань».
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Комментарии24
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , РЕН ТВ
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