Заворотнюк ввели в кому

По данным издания, медики решились на вынужденную меру, поскольку на фоне борьбы с раком мозга у артистки развилось ещё одно заболевание — воспаление лёгких. Врачи уверяют, что с осложнением ослабленный организм актрисы сам справиться не в силах.

В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк больна раком головного мозга, сегодня — о ее помещении в реанимацию по причине начавшегося отека. По данным прессы, болезнь (та же, что убила Жанну Фриске ) была обнаружена у актрисы более года назад, сначала она лечилась в Польше (курсы лучевой и химиотерапии), теперь — в Москве.

Сообщается, что опухоль в мозге Заворотнюк якобы начала метастазировать, ей нужна операция, которую она может не пережить, а решение о ее проведении будет принято в ближайшее время по итогам консилиума.

При этом директор актрисы Станислав Христов продолжает опровергать информацию о госпитализации актрисы. 13 сентября он сообщил журналистам, что получил ответ от Заворотнюк на просьбу прокомментировать её нахождение в больнице. Христов заявил, что артистка прислала ему SMS-сообщение со словами «Бред, отстань».