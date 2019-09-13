Ипотека за границей? Какие долги у Киркорова

Латвийский банк ABLV подал иск о взыскании с Филиппа Киркорова и его компании долга по кредиту. Только основная его часть составляет €651 тыс. Банк, который США обвинили в содействии отмыванию денег и реализации северокорейской ядерной программы, находится в процессе ликвидации, но деньги на погашение обязательств принимает.

Латвийский банк ABLV подал иск к российскому певцу Филиппу Киркорову, а также к ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Иск о «взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» подан к Таганский суд Москвы 9 сентября этого года, следует из картотеки дел московских судов. Предварительное судебное заседание назначено на 1 октября 2019 года.

«В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Ранее Mash сообщил, что речь идет о просрочке по ипотечному кредиту. В банке пока не прокомментировали иск, поэтому неясно, являются ли ответчики держателями займа или же поручителями займа для третьего лица. Адвокат певца Александр Добровинский сказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что будет разбираться. «Банка нет, он не существует, он был распущен в 2018 году», — указал Добровинский.

Правда, именно этим обстоятельством может объясняться подача иска. В настоящее время в банке работает ликвидационная комиссия, которая, как это обычно бывает, массово подает иски к должникам для взыскания средств в конкурсную массу.

Ликвидация организации не означает, что долги можно не платить. Даже наоборот — об отсрочке или рефинансировании договориться практически невозможно.

Как говорится в сообщении на сайте ABLV, деньги он принимает — для погашения обязательств можно вносить средства в долларах или евро наличными в кассе в Риге или перечислением в интернет-банке.

Банк ABLV примечателен тем, что большой объем его операций проводился с клиентами из СНГ. Он был третьим по величине латвийским банком. Масштаб бизнеса банка превосходил ВВП Латвии, население которой составляет 2 млн человек. По данным на сентябрь 2017 года, в нем обслуживались почти 13 тыс. юридических лиц. В течение года с декабря 2015-го клиенты банка совершили 732 тыс. транзакции на 23,5 млрд евро, а в пользу клиентов было совершено 593 тыс. транзакций на 22,6 млрд евро. В 2016 году ВВП всей Латвии — 25 млрд евро. В холдинг ABLV входили также брокерская компания, управляющая инвестфондами компания и другие.

Но его судьба круто изменилась 13 февраля 2018 года, когда Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало доклад, где обвинило кредитную организацию в проводке «грязных денег», в том числе из России. Кроме того, ему вменили сотрудничество с компаниями, подпадающими под санкции против КНДР.

За неделю паникующие вкладчики вынесли около 600 млн евро.

Менее чем за неделю после публикации доклада FinCEN Европейский центральный банк заморозил все платежи, которые проводил ABLV.

Банк обвинения отрицал и заявлял, что они основаны на недостоверной информации. Но предотвратить его падение уже ничто не могло. В июне 2018 года латвийский регулятор принял решение разрешить добровольную ликвидацию организации, капитал которой на тот момент составлял 2,4 млрд евро. Его могли бы спасти резервы, но, по заявлению представителя ЕЦБ Уильяма Леливельда, необходимой ликвидности в 1 млрд евро у ABLV не оказалось.

После падения банка, которое пришлось на волну обвинений в отношении ряда других европейских банков в проводке «грязных денег», правительство Латвии приняло решение об ужесточении правил борьбы с легализацией денежных средств. Форсировал принятие этого законодательства министр финансов США Стивен Мнучин , сообщал The New York Times. С ним этот вопрос на встрече в Вашингтоне обсуждал премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

К настоящему времени банк завершил выплаты вкладчикам в размере 100 тыс. евро, выплаты выше вкладчикам с остатками на счетах свыше этой суммы (по состоянию на 23 февраля) должны начаться в III квартале. При этом все выплаты проверяются Комиссией рынка финансов и капитала и аудиторской компанией.