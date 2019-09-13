Онищенко оценил чистоту катафалка Собчак и Богомолова

«Когда перевозят людей, ушедших в мир иной в результате какого-то инфекционного заболевания, которое представляет опасность, там есть специальные меры по обработке», — заявил Онищенко, подчеркнув, что в последнее время подобных случаев смерти от инфекционных заболеваний зарегистрировано не было.

При этом-экс-главный санитарный врач РФ отметил, что даже после родов, когда женщины становятся более степенными, Ксения Собчак не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике.