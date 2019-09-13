Онищенко оценил чистоту катафалка Собчак и Богомолова 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал идею Ксении Собчак и Константина Богомолова приехать на собственную свадьбу на катафалке, сообщает Life. По его словам, теоретически автомобиль, в котором перевозят покойников, может быть использован, как свадебный, без опаски за здоровье пассажиров.
«Когда перевозят людей, ушедших в мир иной в результате какого-то инфекционного заболевания, которое представляет опасность, там есть специальные меры по обработке», — заявил Онищенко, подчеркнув, что в последнее время подобных случаев смерти от инфекционных заболеваний зарегистрировано не было.
При этом-экс-главный санитарный врач РФ отметил, что даже после родов, когда женщины становятся более степенными, Ксения Собчак не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике.
«Есть хорошее средство от этого. Прежде всего обращаюсь к её новоявленному супругу, чтобы он настоял на том, чтобы она ему нарожала детей, как минимум ещё двоих», — резюмировал Онищенко.