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Онищенко оценил чистоту катафалка Собчак и Богомолова 

Рамблер 9 минут назад
Онищенко оценил чистоту катафалка Собчак и Богомолова
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал идею Ксении Собчак и Константина Богомолова приехать на собственную свадьбу на катафалке, сообщает Life. По его словам, теоретически автомобиль, в котором перевозят покойников, может быть использован, как свадебный, без опаски за здоровье пассажиров.
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«Когда перевозят людей, ушедших в мир иной в результате какого-то инфекционного заболевания, которое представляет опасность, там есть специальные меры по обработке», — заявил Онищенко, подчеркнув, что в последнее время подобных случаев смерти от инфекционных заболеваний зарегистрировано не было.
При этом-экс-главный санитарный врач РФ отметил, что даже после родов, когда женщины становятся более степенными, Ксения Собчак не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике.
«Есть хорошее средство от этого. Прежде всего обращаюсь к её новоявленному супругу, чтобы он настоял на том, чтобы она ему нарожала детей, как минимум ещё двоих», — резюмировал Онищенко.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Геннадий Онищенко , Ксения Собчак
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