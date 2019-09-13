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Видео с главным свадебным поцелуем Собчак и Богомолова попало в Сеть 

Вечерняя Москва + ещё 3 3 часа назад
В Сети появилось видео поцелуя Собчак и Богомолова
Фото: Instagram
Видеозапись с главным свадебным поцелуем Ксении Собчак и Константина Богомолова 13 сентября опубликовала на своей официальной странице в социальной сети продюсер Яна Рудковская.
На кадрах видно, что действие происходит под искры фейерверка. Рудковская оставила подпись под видео.
— Самый страстный поцелуй! — пишет продюсер в Instagram.
Известно, что свадебный банкет Собчак и Богомолова проходит в Музее Москвы на Зубовском бульваре. На место, как передает сайт телеканала РЕН ТВ, уже прибыли продюсеры Яна Рудковская и Виктор Дробыш, Филипп Киркоров, модельер Валентин Юдашкин, ресторатор Аркадий Новиков, художник и дизайнер Андрей Бартенев и многие другие.
Напомним, что сразу после свадебной церемонии Ксения Собчак и Константин Богомолов после свадебной церемонии сели в катафалк, обитый изнутри красной тканью.
На машине была надпись: «Только смерть разлучит нас».
Молодоженов окружили журналисты, но мрачная романтика не испортила настроения знаменитостям.
После катафалка они пересели на карету, запряженную четверкой лошадей. Затем Богомолов и Собчак обвенчались в церкви.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Андрей Бартенев , Валентин Юдашкин , Константин Богомолов , Яна Рудковская , Аркадий Новиков , Ксения Собчак , Виктор Дробыш
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