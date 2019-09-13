В Сети появилось видео поцелуя Собчак и Богомолова

Видео с главным свадебным поцелуем Собчак и Богомолова попало в Сеть

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Сен 2019 в 9:51 PDT На кадрах видно, что действие происходит под искры фейерверка. Рудковская оставила подпись под видео.

— Самый страстный поцелуй! — пишет продюсер в Instagram.

Напомним, что сразу после свадебной церемонии Ксения Собчак и Константин Богомолов после свадебной церемонии сели в катафалк, обитый изнутри красной тканью.

На машине была надпись: «Только смерть разлучит нас».

Молодоженов окружили журналисты, но мрачная романтика не испортила настроения знаменитостям.

После катафалка они пересели на карету, запряженную четверкой лошадей. Затем Богомолов и Собчак обвенчались в церкви.