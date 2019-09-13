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«Там только лежачие места». Владелец рассказал о катафалке Собчак и Богомолова 

Рамблер 36 минут назад
«Там только лежачие места»
Фото: РИА Новости
Владелец катафалка, на котором к ЗАГСу приехали Ксения Собчак и Константин Богомолов, рассказал «Московскому комсомольцу», что до последнего не знал для каких целей у него арендовали машину. О том, что похоронный автомобиль превратили в свадебный, предприниматель узнал от друзей.
«Ничего не было обговорено. Что это будет, кто это будет — я вообще ничего не знал. Машина была взята в аренду на 1 день. Это обычный катафалк, знаменитые мертвецы на нем ранее не перемещались», — заявил бизнесмен.
По его словам, катафалки осматривали представители звёздной пары, которые выбирали машину из нескольких вариантов. В результате они остановили свой выбор на «Даймлер Бенц».
"Там только лежачие места. И спереди два", — заявил владелец катафалка.
Заказчики отказались нанимать водителя. Они воспользовались услугами личного водителя.
«Мы не знали, что это будет свадьба. Заказчики сказали, что пятница 13-ое, мероприятия у них какие-то. Ну какая свадьба — я бы тоже покрутил у виска, если готы только какие-то. На катафалке — ну это глупо!» — отметил предприниматель.
Он подчеркнул, что необычные предпочтения клиентов никогда не станут препятствием для ведение бизнеса. Главное, чтобы заказчики ездили без нарушений. Представители Собчак и Богомолова заверили предпринимателя, что, если придут штрафы, то они всё оплатят.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Московский комсомолец
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