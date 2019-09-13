«Там только лежачие места». Владелец рассказал о катафалке Собчак и Богомолова

«Ничего не было обговорено. Что это будет, кто это будет — я вообще ничего не знал. Машина была взята в аренду на 1 день. Это обычный катафалк, знаменитые мертвецы на нем ранее не перемещались», — заявил бизнесмен.

По его словам, катафалки осматривали представители звёздной пары, которые выбирали машину из нескольких вариантов. В результате они остановили свой выбор на «Даймлер Бенц».

"Там только лежачие места. И спереди два", — заявил владелец катафалка.

Заказчики отказались нанимать водителя. Они воспользовались услугами личного водителя.

«Мы не знали, что это будет свадьба. Заказчики сказали, что пятница 13-ое, мероприятия у них какие-то. Ну какая свадьба — я бы тоже покрутил у виска, если готы только какие-то. На катафалке — ну это глупо!» — отметил предприниматель.

Он подчеркнул, что необычные предпочтения клиентов никогда не станут препятствием для ведение бизнеса. Главное, чтобы заказчики ездили без нарушений. Представители Собчак и Богомолова заверили предпринимателя, что, если придут штрафы, то они всё оплатят.