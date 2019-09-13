Лена Ленина в новом образе шокировала фанатов

Лена Ленина поразила своих поклонников, выложив новое фото: на нем знаменитая светская львица предстала в совершенно нетипичном для себя образе.

Отметим, что звезда уже не один год предпочитает делать высокие и весьма вычурные прически, однако на снимке подписчики увидели совсем иную Лену: коротко стриженную брюнетку. Судя по всему, знаменитость воспользовалась специальным приложением, с помощью которого можно одним кликом «менять» прическу.

Ленина признается, что действительно хотела бы сменить имидж, но сомневается — стоит ли ей краситься. Мнения подписчиков на этот счет разделились.