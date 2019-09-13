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Собчак опубликовала фото со свидетелями и новым мужем 

Вести.Ru 2 часа назад
Собчак опубликовала фото со свидетелями и новым мужем
Фото: Вести.Ru
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала снимок, на котором запечатлены свидетели ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.
Со стороны жениха свидетелем стал журналист Андрей Колесников, со стороны невесты — художник и дизайнер Андрей Бартенев.
Свадьба Собчак и Богомолова отмечается в пятницу, 13 сентября. Молодожены уже побывали в ЗАГСе, куда прибыли на катафалке, после чего отправились на церемонию венчанию, только на этот раз в карете.
В распоряжении Вести.Ru оказались кадры выхода Ксении Собчак и Константина Богомолова из храма Вознесения у Никитских ворот после таинства венчания. Пара выглядела совершенно счастливой, но в разговоры с многочисленными журналистами не вступала.
Несмотря на праздничное событие, в ГИБДД заинтересовались видео, на котором катафалк из свадебного кортежа Собчак и Богомолова едет с открытым багажником. В настоящее время инспекцией изучаются данные кадры. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что пытаются понять, попадает ли данный случай под нарушение ПДД, сообщает РИА Новости. "Ситуации бывают разные, если багажник просто открылся и закрылся, то в этом нарушения нет", — отметили в ведомстве.
На свадьбу Собчак и Богомолова приглашены около 300 гостей. В их числе Федор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова, Константин Эрнст и его супруга Софья. Телеведущий Андрей Малахов держал венец Собчак и Богомолова.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Андрей Колесников , Андрей Бартенев , Константин Богомолов , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Рената Литвинова , Константин Эрнст , Федор Бондарчук , ГИБДД , РИА Новости
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