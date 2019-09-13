Собчак опубликовала фото со свидетелями и новым мужем

Свадьба Собчак и Богомолова отмечается в пятницу, 13 сентября. Молодожены уже побывали в ЗАГСе, куда прибыли на катафалке, после чего отправились на церемонию венчанию, только на этот раз в карете.

В распоряжении Вести.Ru оказались кадры выхода Ксении Собчак и Константина Богомолова из храма Вознесения у Никитских ворот после таинства венчания. Пара выглядела совершенно счастливой, но в разговоры с многочисленными журналистами не вступала.