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Муж Заворотнюк ушел из шоу Навки 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Муж Заворотнюк ушел из шоу Навки
Фото: globallookpress.com
Фигурист Петр Чернышев принял решение покинуть ледовое шоу «Руслан и Людмила» после ухудшения состояния своей жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга. Об этом со ссылкой на коллег фигуриста сообщает Super.
По информации издания, в шоу, автором и продюсером которого является Татьяна Навка, Чернышева заменит Алексей Рогонов, сейчас вся труппа находится с гастролями в Турции.
«Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — заявили коллеги фигуриста.
Сегодня стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. По данным Telegram-канал Mash, болезнь была обнаружена у звезды «Моей прекрасной няни» более года назад, она лечилась в Польше. Однако состояние актрисы резко ухудшилось, у нее начался отек мозга.
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