Муж Заворотнюк ушел из шоу Навки 

Фигурист Петр Чернышев принял решение покинуть ледовое шоу «Руслан и Людмила» после ухудшения состояния своей жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга. Об этом со ссылкой на коллег фигуриста сообщает Super.
По информации издания, в шоу, автором и продюсером которого является Татьяна Навка, Чернышева заменит Алексей Рогонов, сейчас вся труппа находится с гастролями в Турции.
«Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — заявили коллеги фигуриста.
Сегодня стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. По данным Telegram-канал Mash, болезнь была обнаружена у звезды «Моей прекрасной няни» более года назад, она лечилась в Польше. Однако состояние актрисы резко ухудшилось, у нее начался отек мозга.