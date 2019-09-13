Заворотнюк расскажет о своем состоянии

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.

Когда это произойдет, представитель артистки не уточнил.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга и готовится к нейрохирургической операции. Сама Заворотнюк в беседе со своим концертным директором назвала сообщения о собственной госпитализации бредом.