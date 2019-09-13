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Заворотнюк расскажет о своем состоянии 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Фото: РИА Новости
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Когда это произойдет, представитель артистки не уточнил.
Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга и готовится к нейрохирургической операции. Сама Заворотнюк в беседе со своим концертным директором назвала сообщения о собственной госпитализации бредом.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , АГН "Москва"
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