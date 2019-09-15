«Мне не хотелось, чтобы меня жалели…»: признавалась Заворотнюк в одном из интервью

Вечером 14 сентября к Анастасии Заворотнюк , больной глиобластомой (неизлечимая форма рака мозга), приехали родственники в больницу. По рассказам очевидцев, ее муж и мама находятся сейчас рядом с ней. Вся страна молится за любимую актрису, выкладывая свою боль и переживания в социальные сети.

Кто-то из поклонников заслуженной артистки России нашел ее интервью 2018 года на телеканале Live.tv, в котором она рассказывает, что больше всего на свете боится внушить людям скорбные чувства. В нем она пожаловалась, что круговорот событий захватывает ее и «забирает что-то изнутри».

«Выйти из круга востребованности и круга любимой работы очень сложно. Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел», — сказала она.

Слова актрисы тронули сердца многих, некоторые пользователи сочли их пророческими.

В настоящее время известно, что у актрисы произошел отек головного мозга и началось воспаление легких.