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«Мне не хотелось, чтобы меня жалели…»: признавалась Заворотнюк в одном из интервью 

Teleprogramma.pro + ещё 20 37 минут назад
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»
Фото: globallookpress.com
Вечером 14 сентября к Анастасии Заворотнюк, больной глиобластомой (неизлечимая форма рака мозга), приехали родственники в больницу. По рассказам очевидцев, ее муж и мама находятся сейчас рядом с ней. Вся страна молится за любимую актрису, выкладывая свою боль и переживания в социальные сети.
Кто-то из поклонников заслуженной артистки России нашел ее интервью 2018 года на телеканале Live.tv, в котором она рассказывает, что больше всего на свете боится внушить людям скорбные чувства. В нем она пожаловалась, что круговорот событий захватывает ее и «забирает что-то изнутри».
«Выйти из круга востребованности и круга любимой работы очень сложно. Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел», — сказала она.
Слова актрисы тронули сердца многих, некоторые пользователи сочли их пророческими.
В настоящее время известно, что у актрисы произошел отек головного мозга и началось воспаление легких.
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