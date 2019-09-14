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Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос» 

Lenta.ru + ещё 2 50 минут назад
В шоу «Голос» изменили систему голосования
Фото: страница шоу «Голос» во «ВКонтакте»
В новом сезоне шоу «Голос» будет работать обновленная система голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
«Минувшим летом Первый канал провел обновление системы голосования в "Голосе". Новый механизм будет представлен в финале "Голос 60+" перед стартом голосования», — сообщили представители телеканала.
Изменение механизма голосования за участников шоу «Голос» Первый канал анонсировал после фальсификаций, обнаруженных во время голосования за финалистов шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Она набрала 56,5 процента голосов.
Первый канал аннулировал результаты после того, как компания Group-IB зафиксировала факт накрутки голосов в пользу Абрамовой. После этого был инициирован специальный выпуск шестого сезона. По его итогам всем финалистам вручили по миллиону рублей, Universal Music выразила готовность записать композиции юных музыкантов.
«Голос» — отечественная адаптация голландского проекта The Voice. Шоу выходит на Первом канале с 2012 года, является одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении.
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Шоу-бизнес , Ян Абрамов , РИА Новости
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