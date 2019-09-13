Может умереть: Заворотнюк нужна операция

Анастасии Заворотнюк необходима операция, которую она может не пережить, сообщает «Мэш».

В августе СМИ сообщили, что актриса больна раком головного мозга. По данным телеграм-канала «Мэш», болезнь была обнаружена у нее более года назад, сначала она лечилась в Польше , а недавно у нее начался отек мозга, ее перевели в одну из клиник Москвы и поместили в реанимацию.

Согласно сведениям канала, ранее Заворотнюк перенесла курсы лучевой и химиотерапии, однако ей стало хуже — опухоль дала метастазы в мозг. Теперь медики намерены прооперировать актрису, но ее состояние таково, что она может не пережить хирургическое вмешательство.

В ближайшее время врачи обсудят целесообразность операции в ходе консилиума. До тех пор Заворотнюк продолжит находится в реанимации.