Стал известен новый ведущий «Пусть говорят» 

У популярного шоу «Пусть говорят», которое выходит на «Первом канале», сменится ведущий. Им станет Ксения Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Видеозапись анонса шоу Ксении Собчак появилась на сайте «Первого канала». В 24-секундном ролике бывший кандидат в президенты России и популярная журналистка лежит в ванной и разговаривает по телефону.
«Привет, Андрей! Представляешь, мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь!» — говорит Собчак и смеется.
Голос за кадром сообщает: «Скоро, на Первом».
Ранее бессменным ведущим популярного шоу был Андрей Малахов, однако он ушел с «Первого канала» в 2017 году. Шоу было доверено Дмитрию Борисову, который с 2011 по 2017 годы вел информационную программу «Время», а также «Вечерние новости».