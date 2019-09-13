Поцелуй Бузовой с любовником всплыл в сети

Совсем недавно поклонники Ольги Бузовой обсуждали ее поцелуй с Олегом Майами , и вот теперь звезда «Дома-2» дала новый повод для пересудов.

В Сети всплыло фото, на котором знаменитость слилась в поцелуе с неким парнем. Внимательно всмотревшись в лицо молодого человека, подписчики Бузовой поняли, что перед ними Давид Манукян, который больше известен, как блогер DAVA. Именно он играл главную роль в клипе «Лайкарь» и, по слухам, снимается в новом видео Ольги на песню «Вот она я».

Пара активно снимает вайны для Инстаграм, и поклонники звезды подозревают, что у знаменитостей начался роман.