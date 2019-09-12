Не делайте этого. Собчак высказалась о подарках на свадьбу 

Ксения Собчак разослала гостям, приглашённым на её свадьбу с режиссёром Константином Богомоловым, список подарков, которые она хотела бы получить, сообщает Starhit. Самый дешёвый презент из перечня стоит 10 тысяч рублей.
По данным издания, в виш-лист молодожёнов попали халаты от известных брендов домашней одежды стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца от Frette не дешевле 10 тысяч за штуку, диван и новый комод, которые стоят по несколько сотен тысяч рублей, а также другая мебель для нового дома в Подмосковье.
Starhit также выяснил, как выглядит приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова. Оказалось, что гости получили видеооткрытку, в которой указаны дата и место проведения торжества — 13 сентября в Bosco cafe в Петровском пассаже. При этом пара подчеркнула, что на празднике будет дресс-код — одеваться необходимо со вкусом.
«Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого», — говорится в открытке.
По данным СМИ на свадьбе Собчак и Богомолова будут присутствовать около 300 гостей. Среди приглашённых значатся Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко, светская львица Ульяна Цейтлина и другие.