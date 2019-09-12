Не делайте этого. Собчак высказалась о подарках на свадьбу

По данным издания, в виш-лист молодожёнов попали халаты от известных брендов домашней одежды стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца от Frette не дешевле 10 тысяч за штуку, диван и новый комод, которые стоят по несколько сотен тысяч рублей, а также другая мебель для нового дома в Подмосковье.

Starhit также выяснил, как выглядит приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова. Оказалось, что гости получили видеооткрытку, в которой указаны дата и место проведения торжества — 13 сентября в Bosco cafe в Петровском пассаже. При этом пара подчеркнула, что на празднике будет дресс-код — одеваться необходимо со вкусом.