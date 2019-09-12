Блогер Кирилл Терёшин не сможет в ближайшее время распрощаться с сделавшими его знаменитым «руками-базуками», сообщает «Комсомольская правда». Медики, к которым синтоловый качок» обратился за помощью, затрудняются в проведении сложной операции.
Ранее Терёшин в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале заявил, что готов избавиться от синтоловых вставок в руки, поскольку с момента, как были сделаны инъекции, у него не прекращаются сильные боли. Медики, осмотрев пациента, пришли к выводу, что решению проблемы блогера требуется особый подход: в руках частично пропала нервная проводимость, появились проблемы с рефлексами и вообще нет мышц.
Корреспондент «Комсомольской правды» связался с менеджером Терёшина Александром, который заявил, что дата операции до сих пор не назначена.
«Там все очень мутно, все очень сложно. Все, что говорят по телевизору — просто чтобы люди слышали. А, по сути, никто не берется делать. Пока что это технически сложно. Надо полный анализ делать, а это еще несколько дней. И, в общем, много-много вот такого», — подчеркнул он.