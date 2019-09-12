«Синтоловому качку» отказались удалять «руки-базуки»

Блогер Кирилл Терёшин не сможет в ближайшее время распрощаться с сделавшими его знаменитым «руками-базуками», сообщает «Комсомольская правда». Медики, к которым синтоловый качок» обратился за помощью, затрудняются в проведении сложной операции.

Ранее Терёшин в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале заявил, что готов избавиться от синтоловых вставок в руки, поскольку с момента, как были сделаны инъекции, у него не прекращаются сильные боли. Медики, осмотрев пациента, пришли к выводу, что решению проблемы блогера требуется особый подход: в руках частично пропала нервная проводимость, появились проблемы с рефлексами и вообще нет мышц.

Корреспондент «Комсомольской правды» связался с менеджером Терёшина Александром, который заявил, что дата операции до сих пор не назначена.