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Чаплин посоветовал Собчак серьезно отнестись к венчанию с Богомоловым 

360tv.ru 58 минут назад
Чаплин дал совет Собчак
Фото: globallookpress.com
Православный священник Всеволод Чаплин рассказал, что четыре года назад телеведущая Ксения Собчак посещала храм не для молитвы, а, скорее, ради интереса. Однако теперь она решила обвенчаться с режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщило РИА ФАН.
Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин отметил, что не знает отношение Ксении Собчак к религии сейчас, однако, по его словам, в 2014 или 2015 году она посещала православную службу ради интереса.
«Ксения бывала в Храме святителя Николая на Трех Горах, где я служил. Это было примерно в 2014 или 2015 году. Тогда она, скорее, ради интереса пришла на православную службу. Она явно в храме не молилась. Я не могу сказать, прошла ли за прошедшие годы она какой-то духовный путь и считает ли теперь себя православной христианской. С того времени мы не общались», — поделился православный клирик.
Он отметил, что для венчания необходимо, как минимум, знать основы веры.
«Ксения Собчак — человек интеллектуально развитый, поэтому, я думаю, у нее не заняло много времени изучить основы православия, если она этого захотела», — подчеркнул Всеволод Чаплин.
Он добавил, что в чине венчания супруги просят благословения на нерасторжимую долгую семейную жизнь, на рождение детей, на настоящую верность и настоящую любовь.
«Я надеюсь, что светская дама Ксения Собчак и господин Богомолов всерьез готовятся к венчанию, а не воспринимают это событие как игру. Насколько я знаю, это венчание у Ксении Собчак первое. Хотелось бы, чтобы она при этом помнила слова Христа: «Что Бог сочетал, то человек да не разлучит». То есть тем, кто решил венчаться, надо стараться сохранить брак до конца жизни», — заключил священник.
СМИ сообщили, что свадьба Собчак и Богомолова запланирована на 13 сентября в «Петровском пассаже». На торжество пригласили порядка 300 гостей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Всеволод Чаплин , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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