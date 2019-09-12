Чаплин дал совет Собчак

Чаплин отметил, что Собчак решилась на венчание впервые, поэтому даже, если у телеведущей раньше были блудные грехи, то препятствием к заключению церковного брака они не являются. При этом протоиерей подчеркнул, что слова, произносимые при совершении таинства, предполагают верность на всю жизнь, благословение на рождение детей. По его словам, христианский брак должен быть единственным.

При этом Чаплин выразил сомнение, что звёздная пара до конца осознаёт важность своего поступка, усомнившись, что Собчак и Богомолов подготовлены к «такому пониманию семьи».

Ранее знакомая Константина Богомолова заявила, то перед свадьбой режиссёр сбросил почти 20 килограммов лишнего веса. При этом она отметила, что у жениха «сияют глаза».