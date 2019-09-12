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Чаплин дал совет Собчак 

Рамблер 1 час назад
Чаплин дал совет Собчак
Фото: globallookpress.com
Протоиерей Всеволод Чаплин призвал Ксению Собчак, которая планирует связать себя узами церковного брака с режиссёром Константином Богомоловым, уяснить смысл таинства венчания, сообщает Interfax. По его словам, пара может не вполне осознавать, как понятие семьи трактуется в христианской традиции.
Чаплин отметил, что Собчак решилась на венчание впервые, поэтому даже, если у телеведущей раньше были блудные грехи, то препятствием к заключению церковного брака они не являются. При этом протоиерей подчеркнул, что слова, произносимые при совершении таинства, предполагают верность на всю жизнь, благословение на рождение детей. По его словам, христианский брак должен быть единственным.
При этом Чаплин выразил сомнение, что звёздная пара до конца осознаёт важность своего поступка, усомнившись, что Собчак и Богомолов подготовлены к «такому пониманию семьи».
Ранее знакомая Константина Богомолова заявила, то перед свадьбой режиссёр сбросил почти 20 килограммов лишнего веса. При этом она отметила, что у жениха «сияют глаза».
По данным СМИ на свадьбе Собчак и Богомолова, которая запланирована на 13 сентября и предположительно пройдёт в кафе «Боско» в «Петровском пассаже», будут присутствовать около 300 гостей. Среди приглашённых значатся Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко, светская львица Ульяна Цейтлина и другие.
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Шоу-бизнес , Всеволод Чаплин , Паулина Андреева , Константин Богомолов , Ульяна Цейтлина , Ксения Собчак , Рената Литвинова , Сергей Шнуров , Константин Эрнст , Федор Бондарчук , Ульяна Сергеенко , Интерфакс
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