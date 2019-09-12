Богомолов похудел перед свадьбой с Собчак

Богомолов резко сбросил вес перед свадьбой с Собчак

«Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — отметила собеседница издания.

Знакомая Богомолова также рассказала, что режиссёр сделал предложение Собчак тот день, когда она получила документы о разводе с актёром Максимом Виторганом

Автор статьи подчёркивает, что всем гостям были разосланы приглашения, в которых не было указано место проведения торжества. Опасаясь папарацци, пара решила сообщить приглашённым дополнительную информацию в день свадьбы. В качестве предполагаемых мест проведения свадебного банкета СМИ называют кафе «Боско» в «Петровском пассаже».