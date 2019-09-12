Богомолов похудел перед свадьбой с Собчак

Жених Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова его знакомой. Женщина уверяет, что Богомолов сбросил вес специально к торжеству.
«Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — отметила собеседница издания.
Знакомая Богомолова также рассказала, что режиссёр сделал предложение Собчак тот день, когда она получила документы о разводе с актёром Максимом Виторганом.
По данным «Комсомольской правды», на свадьбе Собчак и Богомолова, которая запланирована на 13 сентября, будут присутствовать около 300 гостей. Среди приглашённых значатся Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко, светская львица Ульяна Цейтлина и другие.
Автор статьи подчёркивает, что всем гостям были разосланы приглашения, в которых не было указано место проведения торжества. Опасаясь папарацци, пара решила сообщить приглашённым дополнительную информацию в день свадьбы. В качестве предполагаемых мест проведения свадебного банкета СМИ называют кафе «Боско» в «Петровском пассаже».