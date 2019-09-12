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Житель Кирова намерен привлечь Билана к ответственности за неадекватное поведение 

ТАСС 2 часа назад
Кировчанин захотел привлечь Билана к ответственности
Фото: РИА Новости
Житель Кирова попросил полицию привлечь к ответственности певца Диму Билана за появление на концерте на Дне города Самары в нетрезвом состоянии. Кроме того, побывавшие на концерте жители Кирова намерены взыскать с администрации Самары моральный ущерб в размере 100 тыс. руб., сообщил в четверг ТАСС юрист Ярослав Михайлов, представляющий их интересы.
По словам Михайлова, двое жителей Кирова побывали на концерте певца в Самаре на дне города и остались недовольны увиденным.
"Один из [кировчан] обратился с заявлением в УМВД по г. Самара о привлечении [Димы Билана] к ответственности за нахождение в пьяном виде в общественном месте. От такого концерта они были в шоке и решили предъявить иск к администрации города Самара. Заявители считают, что им причинили моральный вред выступлением Билана", — сказал юрист.
По его словам, заявители решили "просить по 100 тыс. рублей с виновного лица".
"Мы определили, что организатором концерта выступала мэрия Самары, мы сделали запрос на документы, так как нам хотелось бы знать, какое конкретно соглашение было заключено между администрацией Самары и Биланом, чтобы определиться, кто будет отвечать. Возможно, будем привлекать соответчиком Билана", — сказал юрист.
В настоящее время ТАСС не располагает комментарием УМВД по городу Самара.
Дима Билан, выступая на Дне города в Самаре, возмутил самарскую публику неадекватным поведением на сцене. После концерта он через социальные сети принес извинения, пообещал провести в Самаре бесплатный концерт, подарить городу детскую площадку и оборудование для лечения детей нуждающейся больнице.
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Шоу-бизнес , Ярослав Михайлов , Дима Билан , МВД , ИТАР-ТАСС , Киров , Самара
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