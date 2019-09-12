Сати Казанова эмигрирует из России

Два года назад бывшая солистка группы «Фабрика» вышла замуж за Стефано Тиоццо , фотографа из Италии, и с тех пор живет на две страны. В Москве у 36-летней певицы есть собственная квартира, а семья мужа разбросана по всей Италии. Тиоццо родом из-под Турина. Там они с Казановой бывают чаще всего.

«В Италию влюбилась сразу», — призналась певица «СтарХиту».

От Москвы же с ее гонкой за достижениями Казанова устала. Она хочет «не просто жить, а смаковать». Италия, по ее мнению, подходит для этой цели лучше других стран — с ее жителям всегда «долче вита», они расслабленные и позитивные, живут вкусно и просто, а россияне — нет. По этой причине Казанова и приняла решение о переезде.