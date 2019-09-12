Григория Лепса застали за бокалом алкоголя, сообщает «Комсомольская правда». Ранее певец вёл трезвый образ жизни целый год.
Журналисты заметили артиста, выпивающего белое сухое вино, в Москве на открытии его собственной гастрономической лавки по продаже пирожков. Лепс подчеркнул, что время от времени полностью отказывается от спиртного. Последний период трезвости длился целый год, потому что певец «дал честное слово».
«Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая. Сейчас снова иногда могу себе позволить, но очень немного — разве что под пирожки"», — отметил Лепс.
«Комсомольская правда» также отметила звёзд эстрады, которые полностью отказались от алкоголя. Например, Сати Казанова не употребляет алкоголь уже больше шести лет. По её словам, у пьющих людей «другой запах, другой цвет лица и постоянно накапливается стресс». Солистка группы Reflex Ирина Нельсон не пьёт уже более 20 лет. При этом вместе с алкоголем звезда отказалась и от употребления мяса и стала вегетарианкой. Также, по данным издания, со спиртным давно покончили Гоша Куценко, Сергей Селин, Татьяна Догилева и Дмитрий Харатьян.