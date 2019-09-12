Сергей Шнуров забросил музыку ради телевидения?

Сергей Шнуров , который весной заявил о том, что распускает группировку «Ленинград» и прекращает концертную деятельность, теперь все чаще и чаще появляется на телевидении.

На «Первом канале» он сейчас ведет программу «Про любовь», а в конце сентября на телеканале СТС выйдет премьерный выпуск проекта «Форт Боярд», который также ведет Шнур:

Еще пару лет назад Сергей Шнуров был согласен с утверждением, что «в телевизоре одни идиоты». Об этом он сказал в студии программы Владимира Познера

— Телевизор мне напоминает порнографию 80-х годов, — говорил музыкант. — В ней была прелюдия — молодой человек у бассейна. Он стоит, что-то там убирает, дамочка сидит в шезлонге. Так вот, в телевизоре показывают только эту прелюдию, а чем все заканчивается — не показывают.

Видимо, с тех пор мнение Шнура изменилось, и он сам подался в телеведущие.

Хоть шоу «Форт Боярд» еще не вышло, его участники уже поделились своими впечатлениями от того, как Сергей Шнуров ведет эту программу.

— Сергей — огромный молодец, — говорит 38-летний телеведущий Александр Рогов. — Он с нами бегал, помогал настроиться, говорил, чтобы мы не переживали. Он меня удивил с человеческой точки зрения, потому что Шнур для всех — отрывной парень, который не готов ни перед кем расшаркиваться. В роли ведущего этого формата он был максимально тактичен. Мне кажется, это идеальный выбор. И я могу сказать, что для самого Шнурова этот проект был таким же испытанием, как и для нас всех.

А вот другой участник «Форта Боярд», телеведущий Михаил Шац , петь дифирамбы Шнуру не стал.

— Сергей не ведущий, он скорее всего шоумен, — говорит 54-летний телевизионщик. — Он достаточно яркий, ведет живой диалог. Ну хочет Шнуров вести передачи — почему нет?! Может быть, некоторые люди говорят, что мне не нужно заниматься стендапом, но я хочу это делать!

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Шнур еще не раз выйдет на сцену, а телевидение — это лишь временная остановка: