Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заворотнюк зачастила на кладбище 

Рамблер 26 минут назад
Заворотнюк зачастила на кладбище
Фото: РИА Новости
Анастасия Заворотнюк стала часто бывать на могилах отца и брата, сообщает «Комсомольская правда».
На протяжении четырех последних лет Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве — в особняке площадью 900 квадратных метров, стоившем ей два миллиона долларов. Отец и брат актрисы, скончавшиеся несколько лет назад, похоронены на кладбище неподалеку оттуда.
«Теперь Анастасия часто ездит к родным на могилу», — пишет издание.
Корреспондент «КП» побывал в Крекшине и поговорил с людьми, знакомыми или утверждающими, что знакомы с Заворотнюк.
Так, продавец сухофруктов с местной ярмарки рассказал, что лишь несколько дней назад актриса лично покупала у него изюм, курагу и чернослив, а прихожанка местной церкви — что Заворотнюк в храме никогда не встречала.
Наконец, выгуливавшая собаку местная жительница заявила, что артистка больна, сейчас «вроде» находится в больнице, сильно за последнее время растолстела, а ее роскошные волосы «как будто» выпали.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса42
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ86
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства943
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым97
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый34
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
02:56
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
В мире
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
04:18
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение