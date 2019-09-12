Заворотнюк зачастила на кладбище

На протяжении четырех последних лет Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве — в особняке площадью 900 квадратных метров, стоившем ей два миллиона долларов. Отец и брат актрисы, скончавшиеся несколько лет назад, похоронены на кладбище неподалеку оттуда.

«Теперь Анастасия часто ездит к родным на могилу», — пишет издание.

Корреспондент «КП» побывал в Крекшине и поговорил с людьми, знакомыми или утверждающими, что знакомы с Заворотнюк.

Так, продавец сухофруктов с местной ярмарки рассказал, что лишь несколько дней назад актриса лично покупала у него изюм, курагу и чернослив, а прихожанка местной церкви — что Заворотнюк в храме никогда не встречала.

Наконец, выгуливавшая собаку местная жительница заявила, что артистка больна, сейчас «вроде» находится в больнице, сильно за последнее время растолстела, а ее роскошные волосы «как будто» выпали.