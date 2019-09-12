Лидер «Ариэль» обрушился на Шнурова

Эстрада — дом родной для Валерия Ярушина, а Сергей Шнуров развел там нецензурщину. Об этом, как сообщает «Национальная служба новостей», Ярушин сам рассказал на пресс-конференции в Москве.

Валерий Ярушин — певец и композитор, Заслуженный артист РСФСР, сооснователь и лидер вокально-инструментального ансамбля «Ариэль».

«Для меня эстрада — это дом родной», — признался он.

По словам музыканта, хотя социализма в России нет на протяжении уже 30 лет, и петь по этой причине можно все что угодно, но и ответственность у артистов быть должна. Шнуров же, по мнению Ярушина, начал на эстраде нецензурщину.

«Я даже обсуждать (творчество лидера "Ленинграда". — Прим. ред.) не буду», — сообщил он.