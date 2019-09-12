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Лидер «Ариэль» обрушился на Шнурова 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Лидер «Ариэль» обрушился на Шнурова
Фото: РИА Новости
Эстрада — дом родной для Валерия Ярушина, а Сергей Шнуров развел там нецензурщину. Об этом, как сообщает «Национальная служба новостей», Ярушин сам рассказал на пресс-конференции в Москве.
Валерий Ярушин — певец и композитор, Заслуженный артист РСФСР, сооснователь и лидер вокально-инструментального ансамбля «Ариэль».
«Для меня эстрада — это дом родной», — признался он.
По словам музыканта, хотя социализма в России нет на протяжении уже 30 лет, и петь по этой причине можно все что угодно, но и ответственность у артистов быть должна. Шнуров же, по мнению Ярушина, начал на эстраде нецензурщину.
«Я даже обсуждать (творчество лидера "Ленинграда". — Прим. ред.) не буду», — сообщил он.
На той же пресс-конференции Валерий Ярушин назвал депутата Госдумы Виталия Милонова дилетантом за то, что тот предложил выступать под фонограмму. Кроме того, певец презентовал новый сольный альбом по случаю своего 70-летия.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Госдума
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