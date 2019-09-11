Лепс вновь начал употреблять алкоголь 

Музыкант Григорий Лепс, не пивший целый год, вновь был замечен с бокалом вина на открытии своей пирожковой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, то, что певец год не притрагивался к спиртному, было условием пари.
«Я периодически совсем не пью. В этот раз не пил целый год, потому что дал честное слово. Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая», — рассказал газете Лепс.
Он также подчеркнул, что сейчас иногда может позволить себе алкоголь, «но очень немного — разве что под пирожки».
Ранее Григорий Лепс рассказал «Росконгрессу», что перенес две операции на связках, однако из-за плотного гастрольного графика был вынужден, не восстанавливаясь, сразу начать петь. При этом директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил, что никакой третьей операции у певца не будет и со здоровьем у него «все в порядке».