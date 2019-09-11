Лепс вновь начал употреблять алкоголь

По данным издания, то, что певец год не притрагивался к спиртному, было условием пари.

«Я периодически совсем не пью. В этот раз не пил целый год, потому что дал честное слово. Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая», — рассказал газете Лепс.

Он также подчеркнул, что сейчас иногда может позволить себе алкоголь, «но очень немного — разве что под пирожки».