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Виторган отреагировал на свадьбу Собчак 

Рамблер + ещё 22 33 минуты назад
Виторган с хохотом отреагировал на свадьбу Собчак
Фото: Instagram
Актёр Максим Виторган прокомментировал свадьбу свой бывшей жены Ксении Собчак с режиссёром Константином Богомоловым. Артист на своей странице в Facebook рассказал об отчасти мистическом событии в день бракосочетания экс-супруги.
Собчак опубликовала фото со свидетелями и новым мужем
«Сейчас реквизиторы на съемочной площадке потеряли мое игровое обручальное кольцо… хохочу…)» — написал Виторган (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались 13 сентября. К одному из ЗАГСов Москвы пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас» на боку. Журналистка была одета в белое, частично прозрачное платье с длинными рукавами, режиссер — в темный костюм и разноцветную, но преимущественно также темную рубашку. Оба не ответили на вопросы журналистов о том, чем объясняется выбор автомобиля и какой будет «тематика торжества».
Позже стало известно, что столичное ГИБДД изучает видео с участием свадебного катафалка на предмет наличия нарушений правил дорожного движения.
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Комментарии13
Шоу-бизнес , Другое , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , ГИБДД
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