Виторган с хохотом отреагировал на свадьбу Собчак

Виторган отреагировал на свадьбу Собчак

«Сейчас реквизиторы на съемочной площадке потеряли мое игровое обручальное кольцо… хохочу…)» — написал Виторган (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались 13 сентября. К одному из ЗАГСов Москвы пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас» на боку. Журналистка была одета в белое, частично прозрачное платье с длинными рукавами, режиссер — в темный костюм и разноцветную, но преимущественно также темную рубашку. Оба не ответили на вопросы журналистов о том, чем объясняется выбор автомобиля и какой будет «тематика торжества».