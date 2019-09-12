Свадебное платье Собчак попало в Сеть

По данным Telegram-канала, наряды дизайнера, специализирующегося именно на свадебных платьях, выпускаются под брендом Gala и стоят от 7,5 до 15 тысяч долларов.

«Но тут платить не надо — компания Bosco предоставит одежку по бартеру. Правда, из-за этого выбор был ограничен контрактом — платьями только тех брендов, которые эксклюзивно представлены в «Боско». Как стало известно, платье Ксении Анатольевны выбрала её стилист Елена Бессонова», — отмечается в сообщении.

Telegram-канал Mash также разместил 24-секундный ролик, показывающий платье. На нем видно, что у наряда укороченные рукава, декольте и шлейф.