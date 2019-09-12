Свадебное платье Собчак попало в Сеть 

Известная телеведущая Ксения Собчак выбрала для своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым кружевное платье со шлейфом от израильского дизайнера Galia Lahav. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, наряды дизайнера, специализирующегося именно на свадебных платьях, выпускаются под брендом Gala и стоят от 7,5 до 15 тысяч долларов.
«Но тут платить не надо — компания Bosco предоставит одежку по бартеру. Правда, из-за этого выбор был ограничен контрактом — платьями только тех брендов, которые эксклюзивно представлены в «Боско». Как стало известно, платье Ксении Анатольевны выбрала её стилист Елена Бессонова», — отмечается в сообщении.
Telegram-канал Mash также разместил 24-секундный ролик, показывающий платье. На нем видно, что у наряда укороченные рукава, декольте и шлейф.
Свадьба Собчак и Богомолова назначена на 13 сентября. По информации «Комсомольской правды», пара позвала на торжественное мероприятие около 300 гостей, запланированы живая музыка и театрализованное представление, которое придумали жених и невеста.