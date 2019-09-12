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Свадебное платье Собчак показали в Сети. Видео 

360tv.ru + ещё 2 40 минут назад
Свадебное платье Собчак попало в Сеть
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Ксения Собчак по совету своего стилиста Елены Бессоновой для бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым выбрала свадебное платье израильского дизайнера Galia Lahav.
Видео с нарядом опубликовал Telegram-канал MASH. Также стало известно, что стоимость платья израильского дизайнера начинается от 7,5 тысяч долларов. Собчак на свадьбе появится в расшитом цветами белом туалете с открытыми руками.
Заплатит за него группа компаний Bosco, чьим амбассадором является телеведущая. Поэтому ее выбор был ограничен брендами, которые эксклюзивно представлены компанией.
Ксения Собчак выйдет замуж 13 сентября. Помимо свадьбы, она и Богомолов обвенчаются.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Елена Бессонова , Ксения Собчак
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