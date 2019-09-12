Свадебное платье Собчак попало в Сеть

Свадебное платье Собчак показали в Сети. Видео

Видео с нарядом опубликовал Telegram-канал MASH. Также стало известно, что стоимость платья израильского дизайнера начинается от 7,5 тысяч долларов. Собчак на свадьбе появится в расшитом цветами белом туалете с открытыми руками.

Заплатит за него группа компаний Bosco, чьим амбассадором является телеведущая. Поэтому ее выбор был ограничен брендами, которые эксклюзивно представлены компанией.

Ксения Собчак выйдет замуж 13 сентября. Помимо свадьбы, она и Богомолов обвенчаются.