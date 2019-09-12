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Сваха из «Давай поженимся» посчитала Собчак никудышной матерью и женой 

Lenta.ru + ещё 3 36 минут назад
Собчак назвали никудышной матерью и женой
Фото: ТАСС
Сваха из «Давай поженимся» Роза Сябитова усомнилась в способностях телеведущей Ксении Собчак быть хорошей матерью и супругой. Своим мнением она поделилась с порталом Teleprogramma.pro.
Она раскритиковала семейный уклад Собчак, отметив, что наслышана о скандалах между ведущей и ее мужчинами.
«Пусть Ксюша на меня не обижается, я с точки зрения свахи говорю: жена она никудышная. Мать, в общем-то, тоже», — подчеркнула она.
По словам свахи, со стороны Собчак не было смысла разводиться с актером Максимом Виторганом, который не пьет, не курит, не дебоширит и является отцом ее ребенка. Сябитова пояснила, что ведущая могла бы «поумерить собственную гордыню» и жить вместе с Виторганом ради их сына хотя бы до момента, когда ребенок пойдет в школу.
Она также обратилась к новому возлюбленному Собчак — театральному режиссеру Константину Богомолову.
«Пусть ее потенциальный муж ломает себе голову — не лучшую жену берет», — заключила Сябитова.
Ранее в интервью журналу Tatler Собчак рассказала, что, несмотря на разрыв с Виторганом, им удается воспитывать сына Платона вместе. Ведущая уточнила, что Богомолов также знаком с ребенком.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова запланирована на 13 сентября в Москве. Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. По данным СМИ, празднование пройдет в торговом комплексе «Петровский пассаж».
Собчак и Виторган подтвердили слухи о расставании в марте 2019 года. За два месяца до этого в одном из московских ресторанов между Виторганом и Богомоловым произошел конфликт на почве ревности. Тогда режиссер приехал в заведение в компании Собчак.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Роза Сябитова , Ксения Собчак
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