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Алибасов помирился со своим врачом после долгой ссоры 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Алибасов помирился со своим врачом
Фото: globallookpress.com
Бари Алибасов помирился со своим врачом-диетологом Марият Мухиной, которую ранее обвинил в непрофессионализме. Продюсер публично извинился перед приятельницей после долгой ссоры.
Благополучное завершение длительного конфликта порталу Teleprogramma.pro прокомментировала сама Марият. По ее словам, она и Бари Каримович действительно больше не держат друг на друга обиды, а продюсер убедил ее, что память о тех днях у него не сохранилась.
«Он мне позвонил и сказал, что хочет извиниться. Я до последнего не могла в это поверить, но оказалось, что он действительно ничего не помнит. У него было состояние травматического шока», — говорит Мухина.
Диетолог поделилась с нашим корреспондентом эксклюзивными кадрами из гримерки, где участники шоу готовились к съемкам программы «Пусть говорят». На видео Алибасов просит прощения у Марият и говорит, что его состояние было вызвано таблетками, которые ему давали в ходе лечения.
Вновь лечиться у врача, которая помогала ему и всем «нанайцам» много лет, создатель группы пока не планирует. Его вот уже два месяца наблюдают другие медики, которые должны справиться с его восстановлением после отравления «Кротом».
Напомним, выписавшись из больницы, Бари Каримович заявил, что Мухина — обычная мошенница. Диетолог же заподозрила, что его помощники устроили заговор, чтобы навредить артисту. Она даже вызвала полицию, чтобы спасти своего пациента, но Алибасов сам начал звонить на «02».
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Шоу-бизнес , Марият Мухина , Бари Алибасов
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