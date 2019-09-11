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Якубович пересел в инвалидное кресло 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Телеведущий Леонид Якубович вернулся с отдыха в инвалидном кресле, сообщает издание Super. По словам его представителя, ведущий «Поля чудес» получил травму в бассейне отеля.
По данным издания, Якубович отдыхал в Черногории. В аэропорту города Тиват 74-летнего телеведущего вместе с супругой яснел на видео гражданский журналист. На записи видно, что Якубович передвигается в инвалидном кресле.
Представитель ведущего заявил, что травма, полученная звездой Первого канала в бассейне, хоть и казалась на первый взгляд серьёзной, оказалась неопасной для здоровья.
«Плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб», — заявил собеседник издания.
По его словам, в настоящее время Якубович восстанавливает травмированное колено и готовится к очередным съёмкам «Поля чудес».
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Шоу-бизнес , Видео , Леонид Якубович
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