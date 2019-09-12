Заявившая об изнасиловании на шоу Шепелева «домработница» оказалась актрисой

По данным издания, 31-летняя «домработница» актера, которую представили на шоу как Лилию Фатехину, заявила, что ее держали в сексуальном рабстве и избивали.

«Он ненавидит женщин. Он меня изнасиловал», — заявила она.

По данным «СтарХит», настоящая фамилия Лилии — Волкова, а ее Instagram насчитывает более 83 тысяч подписчиков и заполнен откровенными фото в белье.

«На счету у Лилии эпизодическая роль в сериале «Реальные пацаны», где она сыграла стриптизершу. Анкету Волковой можно найти на сайтах по подбору актеров, в которой указано, что она не только играет в кино, но и поет, а также принимает участие в фотосессиях», — отмечается в статье.

По прайсу, который приводит издание, за съемки в клипах Волкова просит пять тысяч рублей в час, фильмах и сериалах — от семи тысяч, в рекламе — от тридцати тысяч за смену.

В свою очередь сам Дмитрий Орлов отказал «Комсомольской правде» в комментариях.