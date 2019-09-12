Заявившая об изнасиловании на шоу Шепелева «домработница» оказалась актрисой 

Одна из героинь шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле», заявившая, что она домработница артиста Дмитрия Орлова и обвинившая его в домогательствах, оказалась актрисой Лилией Волковой. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, 31-летняя «домработница» актера, которую представили на шоу как Лилию Фатехину, заявила, что ее держали в сексуальном рабстве и избивали.
«Он ненавидит женщин. Он меня изнасиловал», — заявила она.
По данным «СтарХит», настоящая фамилия Лилии — Волкова, а ее Instagram насчитывает более 83 тысяч подписчиков и заполнен откровенными фото в белье.
«На счету у Лилии эпизодическая роль в сериале «Реальные пацаны», где она сыграла стриптизершу. Анкету Волковой можно найти на сайтах по подбору актеров, в которой указано, что она не только играет в кино, но и поет, а также принимает участие в фотосессиях», — отмечается в статье.
По прайсу, который приводит издание, за съемки в клипах Волкова просит пять тысяч рублей в час, фильмах и сериалах — от семи тысяч, в рекламе — от тридцати тысяч за смену.
В свою очередь сам Дмитрий Орлов отказал «Комсомольской правде» в комментариях.
«Без комментариев, ни на какие вопросы отвечать не буду», — отметил он.