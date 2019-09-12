Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заявившая об изнасиловании на шоу Шепелева «домработница» оказалась актрисой 

Рамблер + ещё 3 52 минуты назад
Заявившая об изнасиловании на шоу Шепелева «домработница» оказалась актрисой
Фото: РИА Новости
Одна из героинь шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле», заявившая, что она домработница артиста Дмитрия Орлова и обвинившая его в домогательствах, оказалась актрисой Лилией Волковой. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, 31-летняя «домработница» актера, которую представили на шоу как Лилию Фатехину, заявила, что ее держали в сексуальном рабстве и избивали.
«Он ненавидит женщин. Он меня изнасиловал», — заявила она.
По данным «СтарХит», настоящая фамилия Лилии — Волкова, а ее Instagram насчитывает более 83 тысяч подписчиков и заполнен откровенными фото в белье.
«На счету у Лилии эпизодическая роль в сериале «Реальные пацаны», где она сыграла стриптизершу. Анкету Волковой можно найти на сайтах по подбору актеров, в которой указано, что она не только играет в кино, но и поет, а также принимает участие в фотосессиях», — отмечается в статье.
По прайсу, который приводит издание, за съемки в клипах Волкова просит пять тысяч рублей в час, фильмах и сериалах — от семи тысяч, в рекламе — от тридцати тысяч за смену.
В свою очередь сам Дмитрий Орлов отказал «Комсомольской правде» в комментариях.
«Без комментариев, ни на какие вопросы отвечать не буду», — отметил он.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Орлов , Лилия Волкова , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова резко осадила украинского журналиста
Захарова резко осадила украинского журналиста117
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ130
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства1051
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Лукашенко рассказал, когда уйдет с должности президента
Лукашенко рассказал, когда уйдет с должности президента1
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
01:39
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Криминал Происшествия
Захарова резко осадила украинского журналиста
00:29
Захарова резко осадила украинского журналиста
Политика
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение