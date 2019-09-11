Осуждать или жалеть. Россияне высказались о «пьяном» концерте Билана в Самаре

52% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, осуждают Диму Билана за его «пьяный» концерт в Самаре . По их мнению, этот поступок говорит о его неуважении к зрителям, поскольку деньги за концерт были отданы.

33% опрошенных не осуждают Билана за его проступок, но и не жалеют его.

А 15% проголосовавших его жалеют. Они считают, что такое могло случиться с каждым.

Всего в опросе приняли участи 6 862 человека.

Заслуженный артист России был хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города в Самаре 8 сентября. После выступления жители обратились с петицией, в которой потребовали извинений от властей за приглашение певца. В ней отмечалось, что Билан "вел себя неадекватно", "издавал странные звуки вместо вокала" и "показывал неприличные жесты".